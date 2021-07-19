Mezarlıkta bayram yoğunluğu
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Mezarlıkta bayram yoğunluğu

Mezarlıkta bayram yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramı arefesinde binlerce vatandaş mezarlıklara adeta akın ederek, hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret etti.

Kurban Bayramı arefesinde binlerce vatandaş mezarlıklara adeta akın ederek, hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret etti.

Yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar burada dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu. Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Adıyaman Belediye Mezarlığında bazı vatandaşlar yakınlarının kabri başında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı. Yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlar, "Büyüklerimizin, değerlerimizin, atalarımızın ziyaretlerine geldik. Normalde bayram sabahı gelmemiz gerekir ama arefe gününde geldik. Dua ettik, Fatiha okuduk, Yasin okuduk. Unutmamak lazım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mezarlıkta bayram yoğunluğu
Mezarlıkta bayram yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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