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Mezarlıkların demir korkulukları çalındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da Gümüşlüce Mezarlığında bulunan demir korkuluklar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da Gümüşlüce Mezarlığında bulunan demir korkuluklar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Saraçlar Mahallesinde bulunan Gümüşlüce Mezarlığına kabristanlığına Dua etmeye giden vatandaşlar, bazı kabristanlıkların kapılarının olmadığını fark etti. Vatandaşlar, etrafta yaptıkları inceleme sonrasında da mezarlıkta bulunan demir korkuluklarının çalındığını belirledi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından mezarlıkta bulunan demir korkulukların çalındığı ve sökebildikleri demir parçalarını alıp götürdükleri belirlendi. Ayrıca bazı kabristanlıklarının da demir kapılarının olmadığı ve yerinden söküldüğü görüldü. Mezar sahipleri, demir korkulukları çalan kişi ya da kişilerin bulunmasını talep etti. - KASTAMONU

Mezarlıkların demir korkulukları çalındı

Mezarlıkların demir korkulukları çalındı

Mezarlıkların demir korkulukları çalındı

Mezarlıkların demir korkulukları çalındı

Mezarlıkların demir korkulukları çalındı
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Haber: Mezarlıkların demir korkulukları çalındı - Haberler
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