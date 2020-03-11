Mezarlıklardaki Yabancı Otlar İlaçlanıyor
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Cengiz Ergün, Güncel

Mezarlıklardaki Yabancı Otlar İlaçlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki mezarlıkların bakım, onarım, temizlik ve ilaçlama konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

11.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:30
Mezarlıklardaki Yabancı Otlar İlaçlanıyor

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatı ile mezarlıkların bakımları devam ediyor.

Bu kapsamda il genelinde bulunan tüm mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği ve ilaçlaması konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 17 ilçe mezarlığında Herbisit uygulamasına başladı. Çalışmayla merkez mezarlıklarından başlamak üzere tüm mahalle mezarlıklarında yabancı ot ilaçlamasının tamamlanacağı belirtildi. Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların, vatandaşlardan da takdir topladığını dile getiren Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirtaş, bu bağlamda çalışmalarını hassasiyet ve titizlikle sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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