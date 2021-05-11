Mezarlıklarda yaz temizliği yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mezarlıklarda yaz temizliği yapıldı

Mezarlıklarda yaz temizliği yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi, mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi, mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Mezarlık İşleri Servisi, Kaldırım ve Taşlıbel Mezarlıklarında bakım ve temizlik çalışmalarını Ramazan Bayramı öncesinde yoğunlaştırdı. Mezarlıklarda yabani ot temizliğinden tırpan işlerine, ağaç budamasından ilaçlamaya kadar birçok çalışma yapan ekipler ayrıca mezarlık içerisindeki çeşmelerin musluklarını da yeniledi. Belediye ekipleri ayrıca, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimizin kabirlerinin etrafındaki yabani otları da temizleyerek çeşitli süs bitkileri ve çiçek dikiyor.

Taşlıbel ve Kaldırım Mezarlıklarında ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarına da büyük önem veren belediye ekipleri her iki mezarlık alana da çok sayıda fidan ve süs bitkisi dikimi gerçekleştirecek. - NEVŞEHİR

Mezarlıklarda yaz temizliği yapıldı
Mezarlıklarda yaz temizliği yapıldı
Mezarlıklarda yaz temizliği yapıldı
Mezarlıklarda yaz temizliği yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığından tam kapanma dönemindeki denetimlere ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haber! İçişleri Bakanlığından tam kapanma dönemindeki denetimlere ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika! 'Tatile gidiyoruz' diyerek hastaneye getirdiği eşine böbreğini verdi
Son dakika! 'Tatile gidiyoruz' diyerek hastaneye getirdiği eşine böbreğini verdi
Son dakika haber... Bakan Yanık: 'Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz'
Son dakika haber... Bakan Yanık: "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Tarkan Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mezarlıklarda yaz temizliği yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:13:46. #1.16#

title