Mezarlıklarda Kurban Bayramı temizliği

Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Kent genelinde bulunan sorumluluk sahasındaki merkez ve köy mezarlıklarında büyüyen otların, çalıların temizliği ve çevre düzenlemesi yapıldı.

OTLAR TEMİZLENDİ

Temizlik çalışmaları Kurban Bayramı'ndaki mezarlık ziyaretlerine yetiştirildi. Kurban Bayramında yine her Bayramda olduğu gibi Arefe günü öğle namazına müteakip Bağçeşme Şehitliğinde ve Kent Mezarlığında Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. Mezarlıklarda oluşan otların, çalıların temizlendiği, ara yolların temizlenmesi, mezarlık içi ana yolların yıkanması ve çevre bakımlarının yapıldığı çalışmalarla vatandaşların memnuniyetini kazanıldı.

BAKIM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayram öncesi köy mezarlıklarının yanı sıra merkezi mezarlıklarda da farklı çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler özverili bir çalışmayla merkez mezarlıklarında, boyama ve çevre düzenlenme çalışması yaptı. Yıl boyunca mezarlıkların bakım ve onarımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bayramlarda da titiz temizlik çalışmaları yapıyor.

Kaynak: Habermetre