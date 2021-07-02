Mezarlıklarda Kurban Bayramı İçin Büyük Seferberlik
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Mezarlıklarda Kurban Bayramı İçin Büyük Seferberlik

Mezarlıklarda Kurban Bayramı İçin Büyük Seferberlik
Habermetre - Haberler | Toplum

İl genelinde mezarlıkların bakımı, onarımı ve temizliği gibi çalışmaları hassasiyetle yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İl genelinde mezarlıkların bakımı, onarımı ve temizliği gibi çalışmaları hassasiyetle yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatı ile mezarlıkların temizlik ve bakımlarını hassasiyetle sürdürüyor. Yıl boyunca yürütülen bakım onarım faaliyetlerinin yanında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi il genelinde bulunan tüm mezarlıkların mıntıka temizliği ve yabancı ot ile çalı biçimi konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçe mezarlığında temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

10 Ekip ve 70 Personel Takviye Edildi

Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların, vatandaşlardan da takdir topladığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Manisalıların kabir ziyaretlerini daha temiz ve bakımlı ortamda yapmaları için çalışmalarını hassasiyet ve titizlikle sürdürdüklerini; ayrıca Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebi ile Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerine Kent Estetiği Dairesi Başkanlığından destek verildiğini bildirdi. Göktaş, 1 Temmuz itibarı ile mezarlıkların tüm ekiplerinin yanında Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının 10 ekip ve 70 personel desteği ile beraber bayram temizliklerinin hız kazandığını dile getirdi.

Kaynak: Habermetre

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