Mezarlıklarda bayram öncesi yoğunluk
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Mezarlıklarda bayram öncesi yoğunluk

Mezarlıklarda bayram öncesi yoğunluk Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

22.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:22

Mezarlıklarda bayram öncesi yoğunluk

MUŞ - Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını duyurmasının ardından bayramda sokağa çıkma izni bulunmayan vatandaşlar, mezarlıkları iki gün öncesinden ziyaret etti. Vefat eden yakınlarını kabirleri başında ziyaret etmek için mezarlıklara akın eden vatandaşlar, bir yandan dua edip bir yandan da çiçek ve ağaçları sulayarak şeker dağıttı.

Merkez Taşo Mezarlığındaki ablasının kabrini ziyaret eden vatandaşlardan Hayrettin Sarıyıldız, Türkiye'nin 81 ilindeki kısıtlamalardan dolayı bayramın iki gün öncesinde aile mezarlarını ziyaret ettiklerini söyledi. Şimdiye kadar böyle bir salgınla karşılaşmadıklarını belirten Sarıyıldız, "Mezarlarımızı ziyaret edip ağaçlarımızı suladık ve dualarımız ettik. Tüm Türkiye'nin bayramı mübarek olsun. Örf ve adetimizin yanı sıra kurallara da uymamız lazım. Bu süreçte dışarı çıkmamamız lazım. Başkasının hakkına girmememiz lazım sağlık konusunda" dedi.

Mezarlıklarda bayram öncesi yoğunluk

Kaynak: İHA

Manşet

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