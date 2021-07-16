Mezarlıklarda Bayram Hazırlığı
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Mezarlıklarda Bayram Hazırlığı

Mezarlıklarda Bayram Hazırlığı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, şehir genelindeki mezarlıklardaki yabani ot temizliği, temizlik ve bakım çalışmalarını yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırdı.

Uygulamalar başladı

Kırıkkale Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi il genelinde bulunan tüm mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği ve ilaçlaması konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. Temizlik işleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, özel gün ve bayramlarda en sık ziyaret edilen mekânlardan olan mezarlıklarımızda titizlikle yabani ot temizliği, temizlik ilaçlama, evsel atıkları da toplayarak bertaraf ediyor.

Tedbirlerimiz devam ediyor

Mezarlıklarda ağaçların budanması, yol ve kaldırımların düzenlenmesi ile diğer tüm onarım çalışmaları, yeşillendirme çalışmaları ve gece ışıklandırmaları yanı sıra yıkama çalışması da yapıldı. İlgili müdürlükten yapılan açıklamada, bayram öncesi her türlü tedbirlerin alındığı ifade edilerek "Tüm mezarlarda her tedbirimizi aldık. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve Mezarlıklar Müdürlüğümüz hem çevre temizliği hem de çevre düzenlemesi ile birlikte renkli çiçekler dikimi tamamladık. Gece ışıklandırma yaparak güvenlik konularında da hassasiyetle duruyoruz. Aynı zamanda kötü görünümde olan bölgelerde boyama çalışması yapılarak tedbirlerimizi tamamlamış olduk" denildi.

Kaynak: Bültenler

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