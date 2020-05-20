Mezarlıklarda Bayram çalışması hız kesmiyor Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe merkezi ile mahalle mezarlıklarının temiz ve sağlıklı bir ortam olarak kalması için hız kesmiyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi il genelinde bulunan tüm mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği ve ilaçlaması konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 ilçe mezarlığında herbisit uygulaması, ağaç budama, yabancı ot temizliği ve bakım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların, vatandaşlardan da takdir topladığını dile getiren Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, bu bağlamda çalışmalarını hassasiyet ve titizlikle sürdürdüklerini; ayrıca çalışmalar esnasında personellerin koronavirüs tedbirlerini elden bırakmadan vatandaşa hizmet noktasında işlerini sürdürdüklerini ifade etti. Kaynak: Bültenler