Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım Sağlanacak

Çanakkale'de Kurban Bayramı süresince eski ve yeni mezarlığa ulaşım için ücretsiz otobüs seferi düzenleneceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla eski ve yeni mezarlığa ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceği belirtilerek, seferlerin 20 Ağustos Pazartesi arife günü saat 10.00'dan akşam 18.00'e kadar yarım saat ara ile Öğretmenevi durağından hareketle Demircioğlu Caddesi, Eski Belediye Önü, Stadyum, Atikhisar Caddesi, 116 Jandarma ve Bursa Yolu istikametlerini takip ederek gerçekleştirileceği kaydedildi.

Eski ve yeni mezarlıklara ücretsiz otobüs seferlerinin, bayramın 1. günü olan 21 Ağustos'ta saat 10.00-18.00 arasında, çift saatlerde Öğretmenevi'nden kalkış, tek saatlerde ise eski ve yeni mezarlıktan dönüş şeklinde yapılacağı aktarılan açıklamada, bayramın son üç gününde ise seferlerin 10.00-18.00 saatleri arsında her iki saatte bir karşılıklı olarak gerçekleştirileceği bildirildi.