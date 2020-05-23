Mezarlıklar ilk kez bu kadar boş kaldı
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Mezarlıklar ilk kez bu kadar boş kaldı

Mezarlıklar ilk kez bu kadar boş kaldı -Sadece şehit aileleri mezarlık ziyareti yapabildi Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından, Gaziantep'te bayram arefesi yoğunluğun had safhada olduğu mezarlıklar ilk kez bu kadar boş kaldı.

23.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:19

Mezarlıklar ilk kez bu kadar boş kaldı

-Sadece şehit aileleri mezarlık ziyareti yapabildi

GAZİANTEP - Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından, Gaziantep'te bayram arefesi yoğunluğun had safhada olduğu mezarlıklar ilk kez bu kadar boş kaldı.

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan ve arefe günü ile Ramazan Bayramı sürecini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 23-26 Mayıs tarihlerinde 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, kısıtlamanın ilk gününün bayram arefesine denk gelmesi gözleri mezarlıklara çevirdi. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Gaziantep'te de arefe günü müthiş bir yoğunluğun yaşandığı mezarlıklar bu kez boş kaldı. Mezarlıklarda, kabir ziyaretlerine izin verilen şehit yakınları dışında kimse yer almadı.

Daha önceki yıllarda özellikle arefe günü fazlaca araç ve vatandaş yoğunluğunun yaşandığı mezarlıkların boş ve sessiz görüntüsü ise dikkat çekti.

Mezarlıklar ilk kez bu kadar boş kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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