Mezarlıklar, bayrama hazırlanıyor
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Mezarlıklar, bayrama hazırlanıyor

Mezarlıklar, bayrama hazırlanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıkların temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, ebedi istirahatgahlarda sürdürdüğü faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte herbisit ot ilaçlamalarına başlayan ekipler, il genelinde bulunan 2014 mezarlığın yaklaşık 1700'ünde çalışmalarını tamamladı.

Mezarlıklarda gerçekleştirilen düzenleme işlerinin vatandaşlardan takdir topladığını belirten Daire Başkanı Hakan Göktaş, "Vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmeleri için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma sürecinde de ebedi istirahatgahlardaki faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz Geriye kalan mezarlıkların da bakımını Ramazan Bayramı'na kadar bitirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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