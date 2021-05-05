Mezarlıklar bayram sonrasına hazırlanıyor
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Mezarlıklar bayram sonrasına hazırlanıyor

Mezarlıklar bayram sonrasına hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma süreci nedeniyle Ramazan Bayramında mezarlık ziyareti yapılamayacağından bayram sonrasına hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma süreci nedeniyle Ramazan Bayramında mezarlık ziyareti yapılamayacağından bayram sonrasına hazırlanıyor. Ekipler merkez ve çevre ilçelerdeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve bitkilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramında mezarlıklar ziyaret edilemeyeceğinden hazırlıklarını bayram sonrası için sürdürüyor. Ekipler, kent genelindeki 2 bin 559 mezarlıkta kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yürütüyor. Şehitlikleri de kapsayan temizlik, yabani ot ilaçlama, bakım ve onarım çalışmaları son hızla devam ederken; yabani otlar temizleniyor, çimler biçiliyor, ağaçlar budanıyor, mezarlık duvarları boyanıp tadilatları yapılıyor. Mezarlıklarda ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarına da ayrı bir önem veriliyor. Kara servi, mavi servi fidanları ile ağaçlandırılan mezarlıklar dikilen rengarenk gül, sarı papatya, lavanta, mezem ve buz çiçekleri ile bayram sonrası ziyarete hazır hale getiriliyor.

Işıkkent Mezarlığı yepyeni bir görünüme kavuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in mezarlıklarda ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemesine önem verilmesi talimatı doğrultusunda yenilenen Işıkkent Mezarlığı'nda da, Ramazan Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Mezarlığın girişine gül dikilirken, yabani otlar temizlendi, çimler biçildi ve ağaçlar budandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1982'de yılında hizmete giren Işıkkent Mezarlığı'ndaki altyapı sorunlarını çözmek ve peyzajını yenilemek için proje başlatmıştı. Proje kapsamında mezarlığın yürüyüş yollarına yeni parke taşı döşenmiş, su tesisatı ve hayrat çeşmeleri yenilenmiş, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma sistemi kurulmuş ve çalışmalar geçtiğimiz yılın sonunda tamamlanmıştı. Büyükşehir, benzer projelerin diğer mezarlıklarda uygulanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ramazan Bayramı öncesi 7 ayrı bölgede, 300'ün üzerinde personelle 2 bin 559 mezarlıkta ilaçlama, temizlik, bakım onarım hizmetlerini sürdürdüğünü belirten Mezarlıklar Planlama Şube Müdürü Ömer Güngörmüş, "Sokağa çıkma yasağı sonrasında oluşabilecek yoğunluğu da dikkate alarak hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Amacımız; yurttaşlarımızın huzurlu ve sorunsuz bir şekilde mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri. Emekçi arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Umuyoruz ki yurttaşlarımız da yaptığımız bu çalışmalardan memnun kalır" dedi.

Güngörmüş, 2020 yılında mezarlıklara 4 bini ağaç olmak üzere 17 bin adet bitki diktiklerini, 2021 yılı hedeflerinin ise 25 bin bitki olduğunu söyledi. - İZMİR

Mezarlıklar bayram sonrasına hazırlanıyor
Mezarlıklar bayram sonrasına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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