MEZARLIKLAR BU YIL ZİYARETLERDEN UZAK KALDI, BAKIM YAPILDI
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MEZARLIKLAR BU YIL ZİYARETLERDEN UZAK KALDI, BAKIM YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mezarlıklar Amirliği ekipleri, koronavirüs salgını ve tam kapanma nedeniyle vatandaşların ziyaret edemediği mezarlarda bakım çalışması yapıp, hoparlörden Kuran-ı Kerim okuttu.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mezarlıklar Amirliği ekipleri, koronavirüs salgını ve tam kapanma nedeniyle vatandaşların ziyaret edemediği mezarlarda bakım çalışması yapıp, hoparlörden Kuran-ı Kerim okuttu.

Pandemiden öncesinde Arefe günleri vatandaşların akın ettiği mezarlıklar, bu yıl boş kaldı. Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mezarlıklar Amirliği ekipleri, tek tek mezarlarla ilgilendi. Ekipleri, mezarlıkta hoparlörlerden Kuran-ı Kerim okutup, mezarları temizleyip suladı. 52 bin mezarın bulunduğu Tarsus Mezarlığı'nda bulunan imamlar da Kuran-ı Kerim ve Fatiha okudu.

Mezarlık Amiri Yusuf Nevruz, tek tek mezarlıkları ziyaret ettiklerini, bakım ve temizliğini yaptıklarını, ayrıca gün boyunca Kuran-ı Kerim okuttuklarını kaydetti. Bazı vatandaşlar mezarlığa gelip, kapıdan dua ettikten sonra ayrıldı.

MEZARLIKLAR BU YIL ZİYARETLERDEN UZAK KALDI, BAKIM YAPILDI
MEZARLIKLAR BU YIL ZİYARETLERDEN UZAK KALDI, BAKIM YAPILDI
MEZARLIKLAR BU YIL ZİYARETLERDEN UZAK KALDI, BAKIM YAPILDI
MEZARLIKLAR BU YIL ZİYARETLERDEN UZAK KALDI, BAKIM YAPILDI
MEZARLIKLAR BU YIL ZİYARETLERDEN UZAK KALDI, BAKIM YAPILDI
MEZARLIKLAR BU YIL ZİYARETLERDEN UZAK KALDI, BAKIM YAPILDI
MEZARLIKLAR BU YIL ZİYARETLERDEN UZAK KALDI, BAKIM YAPILDI
MEZARLIKLAR BU YIL ZİYARETLERDEN UZAK KALDI, BAKIM YAPILDI
MEZARLIKLAR BU YIL ZİYARETLERDEN UZAK KALDI, BAKIM YAPILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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