Mezarlık ziyaretlerini sandalla yapıyorlar
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Mezarlık ziyaretlerini sandalla yapıyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 10 yıl önce yapılan baraj dolayısıyla sular altında kalan mezarlıkta yakınları bulunanlar, kabir ziyaretlerini sular çekildiğinde karada yaparken, sular yükseldiğinde ise mahallede bulunan sandalla gerçekleştiriyor.

Mezarlık ziyaretlerini sandalla yapıyorlar
16.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:31

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 10 yıl önce yapılan baraj dolayısıyla sular altında kalan mezarlıkta yakınları bulunanlar, kabir ziyaretlerini sular çekildiğinde karada yaparken, sular yükseldiğinde ise mahallede bulunan sandalla gerçekleştiriyor. Bu durum herkesi üzerken mahalle muhtarı Sadullah Arda; "Zamanında fırsat verildi ama bir kaç kişi dışında kimse yeni mezarlığa taşıma yapmadı" dedi.

İnegöl'de bağlı Hamzabey Mahalleside yaklaşık 10 yıl önce inşa edilen Boğazköy Barajı'nın devreye girmesiyle mahallede bulunan 3 farklı mezarlık sular altında kaldı. DSİ zamanında köylere parasını ödeyerek taşımak isteyenlere zaman verdi.

Ancak bir kaç kişi dışında kimse mezarlık taşıma işlemlerini gerçekleştirmedi. Barajdaki suların iyice yükselmesiyle mezarlıklar tamamen sular altında kaldı. Eylül ve ekim aylarında suların çekilmesiyle mezarlıklar tekrar gün yüzüne çıkıyor. Mahallede oturanlar yakınlarının mezarlıklarını bu aylarda karadan gelerek ziyaret edip dua okuyor. Suların yükselmesiyle bazen de mahallede bulunan sandalla geliyorlar.

Mahalle Muhtarı Sadullah Arda şunları söyledi: "Mahallemize baraj yapıldığı sırada yetkililer burada bulunan mezarlıkların yeni mezarlığa taşıması için zaman verdi. Ancak bir kaç kişi dışında kimse taşıma işlemini yapmadı. Barajın suların yükselmesiyle bulunduğumuz bölgede bulunan 3 ayrı eski mezarlık sular altında kaldı. Tabi bu durum bizleri çok üzüyor. Zaman zaman gelip burada ölmüşlerimize dua ediyoruz" diye konuştu.

Bir mahalle sakini ise "DSİ zamanında buradaki yerlerinin taşıması için paralar ödendi. Ancak fazla kimse mezarlıkları taşımadı. Benim dedem burada sular altında yatıyor. Böyle olması elbette güzel birşey değil.Ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.

(Seyfettin Aras/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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