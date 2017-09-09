Mezarlık Yolunun Ortasındaki Elektrik Direği Kaldırılacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Asri Mezarlığı'nda yolun ortasına dikilen elektrik direği ile ilgili olarak vatandaşların tepkilerinde haklı olduklarını belirterek, direğin kaldırılacağını söyledi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Asri Mezarlığı'nda yolun ortasına dikilen elektrik direği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlar tepkilerinde yüzde yüz haklılar" dedi. Albayrak, "Vatandaşlar tepkileri ile bizleri uyardı. Uyarılara teşekkür ediyoruz. Umarım bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. Mezarlık içinde başka bir yere dikilecek olsa bile yol ortasına dikilmez. Buradan yüksek gerilim geçecek, bunun teknik boyutunu da konuşacağız. Vatandaş tamamen haklı. Düşünün benim burada mezarım var geliyorum ve yol ortasında elektrik direği ile karşılaşıyorum. Benim de eniştemin, yeğenimin mezarları burada. Rahmetli Yılmaz ağabeyimin mezarına her zaman gelirim. Çok dostlarım var burada. Çorlu'yu 1960'dan beri tanıdığımız için. Ben de gelsem buraya bayram sabahı, arabanızla geliyorsunuz. Ucube diyelim buna. Geliyorsunuz ve yol ortasında bununla karşılaşıyorsunuz. Her türlü tepkiyi koymakta haklılar, sanırım vatandaşlar bir daha böyle bir şeyle karşılaşmazlar" dedi. - TEKİRDAĞ