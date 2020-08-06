Mezarlık Temizlikleri Aralıksız Sürüyor İl genelinde mezarlıkların temizliği ve düzeni noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda yabani ot temizliği ve çevre düzenlemelerine ara vermeden devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik ve bakım çalışmalarımızı sürdürüyor.

Bu kapsamda mezarlıklarda ihtiyaç duyulan çok sayıda çalışma yapan ekipler, mezarlık temizliklerine de aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda mezarlık alanlarının temiz ve düzenli tutulması hedeflenirken, mezarlıklar içerisinde yetişen her türlü yabani bitki ve otlar da temizleniyor. Mezarlıklara zarar veren ağaçlarda yapılan budama çalışmalarının yanı sıra üzeri kapanma tehlikesi olan birçok mezar, bu süreçte temizlenerek görünür hale getirildi.

Kaynak: Bültenler