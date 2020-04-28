Mezarlık duvarından düşen kişinin ayağı kırıldı
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Mezarlık duvarından düşen kişinin ayağı kırıldı

BURSA'da alkollü olduğu belirlenen bir kişi mezarlık duvarında otururken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Mezarlık duvarından düşen kişinin ayağı kırıldı
28.04.2020 05:13 | Son Güncelleme: 28.04.2020 05:13
BURSA'da alkollü olduğu belirlenen bir kişi mezarlık duvarında otururken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. İki ayağında kırık tespit edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde  Mustafa Kemal Paşa ilçesi Lalaşahin Mahallesinde meydana geldi. İçki içtiği belirtilen Ahmet İ. (42), Setboyu sokak üzerinde bulunan mezarlık duvarına çıktı. Duvarın üzerinde oturan alkollü kişi, bir süre sonra dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü. Olayı gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet İ.'nin iki ayağında da kırık olduğu belirlendi. yaralı, ilk tedavisinin ardından ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


- Bursa

Kaynak: DHA

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