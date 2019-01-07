Mezarlık Duvarına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Denizli istikametine giden Hakan Kırlı yönetimindeki 20 AB 451 plakalı otomobil, Değirmendere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yukarıseyit Mahallesi mezarlığının duvarına çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılan Kırlı, ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA