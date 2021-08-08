Mezarlık duvarına çarparak takla attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mezarlık duvarına çarparak takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada mezarlık duvarına çarpan otomobil takla attı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada mezarlık duvarına çarpan otomobil takla attı. Şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Okullar Bölgesi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ramazan Durgut (22) yönetimindeki 16 AP 374 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırım üzerinden hastane mezarlığı duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters durdu. Hurdaya dönen araçtaki sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza sonucu mezarlığın duvarı yıkıldı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Mezarlık duvarına çarparak takla attı
Mezarlık duvarına çarparak takla attı
Mezarlık duvarına çarparak takla attı
Mezarlık duvarına çarparak takla attı
Mezarlık duvarına çarparak takla attı
Mezarlık duvarına çarparak takla attı
Mezarlık duvarına çarparak takla attı
Mezarlık duvarına çarparak takla attı
Mezarlık duvarına çarparak takla attı
Mezarlık duvarına çarparak takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarihi surlardan aracıyla inmek isteyince demir korkuluklara asılı kaldı! Sıkıştığı yerden kurtarılınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Tarihi surlardan aracıyla inmek isteyince demir korkuluklara asılı kaldı! Sıkıştığı yerden kurtarılınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Kamyonetin çarptığı otomobildeki anne ve 2 oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
Kamyonetin çarptığı otomobildeki anne ve 2 oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
Direksiyon başında fenalaşınca 4 araç ve direğe çarparak durabildi
Direksiyon başında fenalaşınca 4 araç ve direğe çarparak durabildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Seda Sayan Süreyya Yalçın İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Burak Elmas Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mezarlık duvarına çarparak takla attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 13:28:13. #1.14#

title