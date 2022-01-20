Mezarlığın demir kapısını çalmaya 2 gözaltı - Haberler
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Mezarlığın demir kapısını çalmaya 2 gözaltı

Mezarlığın demir kapısını çalmaya 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da mezarlığın demir kapısının çalınması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (İHA) - Samsun'da mezarlığın demir kapısının çalınması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye ait mezarlığın demir kapısı çalındı. Olay jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu mezarlığın demir kapısını M.Ö.(37) ve F.A.'nın (28) çaldığını tespit etti. Olayla ilgili M.Ö. ve F.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Vezirköprü, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Haber

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