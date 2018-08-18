Mezarlığa Gelenler Çiçekle Karşılandı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, bayram öncesi mezarlık ziyareti gerçekleştiren vatandaşlara kendi serasında ürettiği çiçeklerden armağan etti.

Muratlı Yolu üzerindeki Yeni Şehir Mezarlığı ve Hayrabolu yolu üzerindeki Eski Şehir Mezarlığı'na gelen vatandaşlara Bıyıkali Mahallesi'nde Süleymanpaşa Belediyesine ait serada yetiştirilen yaklaşık 3 bin adet canlı çiçeğin dağıtımı yapıldı.

Vatandaşlar, sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu süren çalışmada Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimine bağlı ekiplere yapılan hizmetten memnun kaldıklarını dile getirip teşekkür etti. - TEKİRDAĞ