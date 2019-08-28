28.08.2019 17:00

Mezarları tahrip edip, define aradılar

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 'Eski mezarların içinde define var' söylentisi üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce define aramak için mezarlar tahrip edilip, taşları kırıldı.

Malkara'nın Ballıköyü Mahallesi'nde 2 mezarlıktan biri olan Yerli Mahallesi Mezarlığı defineciler tarafından tahrip edildi. 'Eski mezarların içinde define var' söylentisi üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 100-150 yıllık mezarlar içerisinde define aranıp mezar taşları da kırıldı. Güvenlik kamera sisteminin olmadığı bölgede, mezarların defineciler tarafından 3'üncü kez tahrip lan edilerek kazıldığı belirtildi. Duruma isyan eden Ballıköyü Mahallesi sakinleri, yetkililerden yardım istiyor.

Kabirlerin bu şekilde talan edileceğini hiç ummadıklarını belirten vatandaşlar, mezarların tahrip edilip, taşlarının kırılmasına tepki gösterdi. Mezarlıkta define bulunmadığını söyleyen mahalle sakinleri, 'Kulaktan kulağa söylentilerle burada define olduğunu duyan defineciler ne yazık ki mezarlığımızı talan ettiler. Burada ayrıca 100-150 yıllık mezarlarımız var. Bu insanlar kimse define bulamadıkları gibi ölülerimizi de rahatsız ediyorlar. Bu görüntüler bu işler çok yanlış bizim içimizi sızlatıyor. Yetkililerden yardım istiyoruzö dedi.

Kaynak: DHA