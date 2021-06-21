Mezarlara dadanan ayıdan meyve ağaçları ile kurtulacaklar

Kastamonu'da son günlerde ayıların mezarları kazması ve hayvanlara saldırmaları vakaların için çözüm yolları aradıklarını ifade eden Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaban hayatı besleyecek ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyledi.

Kastamonu'da son günlerde ayıların mezarları kazması ve hayvanlara saldırmaları vakaların için çözüm yolları aradıklarını ifade eden Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaban hayatı besleyecek ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyledi.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) bünyesine kazandırılan "Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Aracı" hizmete alındı. Türkiye'de ilk kez KASMİB bünyesinde hizmet verecek olan mobil kısırlaştırma aracı ile sokak hayvanlarının popülasyonunun kontrol altın alınması hedefleniyor. Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Aracı'nın tanıtımına katılan Vali Avni Çakır, KASMİB Müdürü Adnan Tot'tan araç hakkında bilgi aldı. Tanıtım etkinliğinde son günlerde yaşanan ayıların mezarlıklara ve evcil hayvanlara saldırmaları konusuna değinen Vali Çakır, yaban hayvanlarının beslenme imkanlarını genişletmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

"Hayvanları besleyecek meyve ağacı çok az"

Kastamonu'da yaban hayatı besleyecek meyve ağaçlarının çok az sayıda olduğunu belirten Vali Çakır, "Bölgemizdeki hayvan popülasyonuyla alakalı elimizde kesin bir rakam yok ama olan rakamlarla da bölgede kriz durumuna getirecek acil bir eylem planı açıklayacak seviyede olduğunu da düşünmüyorum. Ama özellikle kış aylarında bunların birkaç tanesine bizzat bende katıldım. Doğadaki hayvanlarımızın beslenmesi noktasında hem Milli Parklar hem sivil toplum kuruluşları hem de hayvansever dernekleri doğada sürekli besleme yapıyor. Kastamonu'nun orman örtüsü çok güçlü ama tam olarak meyve örtüsü çok zayıf geldi bana. Hayvanların beslenebileceği meyve örtüsü az. Bununla ilgili Orman Bölge Müdürlüğümüz ile istişare ediyoruz. Doğada meyve diye hitap edebileceğimiz bitkilerin ve ağaçların arttırılması yönünde kampanyalarımız bulunuyor" dedi.

Vali Çakır, KASMİB olarak en önemli projelerinden birinin tüm bölgedeki sokak hayvanlarına hitap edecek, büyük bir hayvan barınağı yapmak olduğunu dile getirdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı