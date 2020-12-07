Mezarını yaptırdıktan 2 yıl sonra hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mezarını yaptırdıktan 2 yıl sonra hayatını kaybetti

07.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:20
Mezarını yaptırdıktan 2 yıl sonra hayatını kaybetti

Giresun'da da hayırseverliği ile tanınan Dr. Ömer Gürel kendisine mezar yaptırdıktan 2 yıl sonra hayatını kaybetti.

Giresun'da da hayırseverliği ile tanınan Dr. Ömer Gürel kendisine mezar yaptırdıktan 2 yıl sonra hayatını kaybetti.

Hayırsever Dr. Ömer Gürel, mezarını yaptırdığı günlerde, "Kendimi artık ölüme hazır hissediyorum, vaktim geldi. " diyerek mezarını ve mezar taşını yaptırdıktan sonra bir de şiir yazarak mezar taşına koydurmuştu.

Giresun Prof. Dr. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir tedavi gören Dr. Ömer Gürel 93 yaşında hayatını kaybetti. Almanya'da 25 yıl doktor olarak görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönen ve burada görev yapan Dr. Ömer Gürel, mesleğinin yanı sıra hayırsever kişiliğiyle de seviliyordu. Yaklaşık 2 yıl önce aile kabristanlığında yerini belirleyen ve kendi mezarını yaptıran Dr. Gürel ölmeden önce mezarı başında fotoğraf çektirmişti.

Dr. Gürel Giresun Prof. Dr. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmesinin ardından Kaydibi Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. - GİRESUN

Mezarını yaptırdıktan 2 yıl sonra hayatını kaybetti
Mezarını yaptırdıktan 2 yıl sonra hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti (2)
Son dakika gündem: Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti (2)
İzmir'de ilaç içtikten sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti
İzmir'de ilaç içtikten sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da akraba iki ailenin arazi kavgası kanlı bitti: 2 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da akraba iki ailenin arazi kavgası kanlı bitti: 2 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ezgi Mola Ivana Sert Cem Yılmaz
Spor Erol Bulut Yılmaz Vural Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mezarını yaptırdıktan 2 yıl sonra hayatını kaybetti - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:23:35. #1.15#
title