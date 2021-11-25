Mezarın üstüne neden su dökülür? Mezarlara neden su dökülür?

Mezarın üstüne neden su dökülür? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan programında hemen herkesin merak ettiği "Mezarların üstüne neden su dökülür?" sorusuna yanıt verdi. ATV ekranlarında yayınlanan "Kur'an ve Sünnet" programında zaman zaman ekran başındakilerin merak ettiği sorulara da yanıt veren Nihat Hatipoğlu'na son olarak "Mezarların üstüne neden su dökülür?" sorusu yöneltildi.

MEZARIN ÜSTÜNE NEDEN SU DÖKÜLÜR?

Mezar üzerine su dökülmesinin nedeni ise mezar üzerinde olan toprağın yeşillenmesini ve toprağı koruyarak rüzgardan etkilenmemesini sağlamak olmaktadır. Mezar üzerine su dökmek dinen ise Hazreti Peygamberin yapmış olduğu bir sünnet olduğundan manevi olarak fayda vereceği düşünüldüğü için yapılmaktadır.

Mezarların üstüne su dökmenin sünnet olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Yapılan şey yanlış değildir. Hazreti Muhammed'in gömüldüğünde bazı sahabelerin Hazreti peygamberin mezarına su döktüğünü biliyoruz" dedi.

"İKİ SEBEPTEN DOLAYI SU DÖKÜLÜR"

Açıklamasının devamında iki sebepten dolayı mezarlara su döküldüğünü ifade eden Hatipoğlu, "Birincisi mezar yeniyse kumu, toprağı ortaya savrulmasın diye su dökülür. Bu şekilde katı bir toprağa dönüşmesi sağlanır. İkincisi ise su döküldüğünde orada yeşillikler çıkar. Yeşillikler kendi lisan-ı halleriyle Allah'a zikreder" şeklinde konuştu.

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