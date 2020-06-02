Mezardan kedi ölüsü çıktı ANTALYA'da ormanlık alanda küçük bir mezar gören iki kişi, mezarda bebek olduğu düşüncesiyle polise haber verdi.

ANTALYA'da ormanlık alanda küçük bir mezar gören iki kişi, mezarda bebek olduğu düşüncesiyle polise haber verdi. Mezarı açan polis, gömülenin kedi olduğunu ortaya çıkardı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda küçük bir mezar olduğunu gören iki kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen polis, kısa sürede belirtilen alana geldi. Mezarı açan polis, kedi ölüsü olduğunu gördü. Polis kediyi mezara yeniden gömüp alandan ayrıldı.

Kaynak: DHA