Mezardaki Esrarengiz Notun Sırrı Çözüldü: Tahrip Edip Tehdit Mesajı Yazan, Merhumun Yeğeni Çıktı
Antalya Manavgat'ta bir mezarı tahrip edip tehdit içerikli mesaj yazdığı belirtilen şüpheli yakalandı. Şüpheli, Bülent Suser'e ait mezarın yanındaki mezara defnedilen A.M.'nin yeğeni çıktı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl ölen bir kişiye ait mezarı tahrip edip tehdit içerikli mesaj yazdığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Şüpheli, tahrip edilen Bülent Suser'e ait mezarın yanındaki mezara defnedilen A.M.'nin yeğeni çıktı.
"BU İŞ BURADA BİTMEDİ. YİNE GELECEĞİM. SİZ SEÇİN"
Olay 22 Haziran tarihinde Manavgat ilçesinde Şelale yolu üzerinde bulunan Manavgat'ın en eski kabristanlarından Hafız Hoca Mezarlığı'nda meydana geldi. 1 Mayıs 2018 tarihinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Bülent Suser'e ait mezarın taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülürken, yanına bir tahtanın ucuna iliştirilmiş tenekenin üzerine el yazısıyla "Siz böyle ederseniz, ben de böyle ederim haa. Bu iş burada bitmedi. Yine geleceğim. Siz seçin" yazıldı.
ESNAF MEZARIN DURUMUNU GÖRDÜ
Mezarlık karşısında bulunan esnafların mezarın durumunu görerek haber vermesi üzerine Bülent Suser'in yakınları, emniyet ve Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri olay yerine geldi. Gerekli incelemelerin ardından Suser'in yakınları emniyete giderek konuyla ilgili şikayette bulundu.
MEZARI TAHRİP EDİP TEHDİT MESAJI YAZDIĞINI İTİRAF ETTİ
Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışmalara başlayan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tahrip edilen mezarın yanında defnedilen A.M.'nin yeğeni R.İ.'yi gözaltına aldı. R.İ. ifadesinde mezarı tahrip edip, tehdit içerikli mesajı da kendisinin yazdığını itiraf etti.
TABELAYI İKİ MEZAR ARASINDA DİKTİ
Yeğeni A.M.'ye ait mezarı ziyaret ettiği esnada dayısının mezarının yanına yeni bir mezar yapıldığını, iki mezar arasında mesafe olmadığını gördüğünü söyleyen R.İ. ifadesinde bunun üzerine kürek ile iki mezar arasına toprağı attığını ve mesafe açtığını, mezar taşını kırdığını ve "Siz böyle ederseniz ben de böyle ederim haa. Bu iş burada bitmedi. Yine geleceğim, siz seçin" yazısının bulunduğu tabelayı iki mezar arasına diktiğini söyledi. Şüpheli R.İ. hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.
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Ölünce : Mezarlar kat kat, Genellikle 3 kat olabiliyor. . Şanslısı kaçıncı katta olmayı ister. ? Bilemedim. . . İkincisi mezarlar bitişik nizam. . ! Yani yan mezarlara komşusunuz. . ! Arada ayak atacak boşluk bırakılmıyor. ! Bazı mezar yapıları (kontür duvarları ) yüksek, kimisi alçak. . ! Bunların hepsi büyük sıkıntı. . ! Yolu olmayan mezarlar var. . ! Taştan taşa ine çıka, duvarların üzerinde gitmek zorundasınız. . ! MEZARLIKLARI EN KÖTÜ ÜLKEYİZ. ! DİRİMİZE SAYGIMIZ YOK Kİ, ÖLÜMÜZE OLSUN. . ! Gömün gitsin. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bir cacık çıkmaz. Bu işin kaymağını avukat yer:)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Önemli olan içindeki iman guzelligi diriler rahat huzur yok bari ölüleri rahat bırakın içinizdeki kini nefreti onlara kusmayinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır