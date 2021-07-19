Mezar ziyaretine gelen Şehit Aileleri çiçeklerle karşılandı

Vatandaşın sevincinde de hüznünde de yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mezar ziyaretine gelen Şehit Aileleri ve diğer vatandaşları yalnız bırakmadı.

Vatandaşın sevincinde de hüznünde de yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mezar ziyaretine gelen Şehit Aileleri ve diğer vatandaşları yalnız bırakmadı. Bu vatan için şehit olmuş evlatlarını mezarları başında ziyarete gelen Şehit Aileleri ve diğer ziyaretçiler, Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından çiçek ve bayram lokumları ile karşılandı.

ŞEHİT AİLELERİ YALNIZ BIRAKILMADI

Onlar vatanın bekası ve milletin geleceği için canlarını severek şehadet şerbetini içti. Arkalarında bıraktıkları aileleri onları her zaman ve özellikle Bayram öncesi mezarın başında ziyarete geliyor. Bu Kurban Bayramı öncesinde şehitlerini ziyarete gelen aileler, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamıyla Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından çiçekler ve bayram lokumları ile karşılandı.

Kaynak: Habermetre