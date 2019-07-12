Mezar ziyaretine fidan hediyesi
Kilis Belediyesi tarafından Cuma gününde mezarlığa ziyarete gidenlere fidan dağıtılıyor.
Kilis Belediyesi tarafından Cuma gününde mezarlığa ziyarete gidenlere fidan dağıtılıyor.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Her her Cuma günü Kilis Asri Mezarlıkta kabristan ziyaretine gelenlere vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldıklarını ifade ederek, "Asri mezarlık girişinde kurulan stantta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıyoruz. Fideleri alan vatandaşlar yakınlarının mezarlarının başına fideleri dikiyorlar" dedi.
Kabristan ziyaretine Kilisli vatandaşlar, Uygulamadan memnun olduklarını, kendilerini ücretsiz fidan dağıtan Belediye yetkililerini teşekkür ettiklerini ifade ettiler. - KİLİS
Kaynak: İHA
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