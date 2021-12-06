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Mezar taşlarını kırıp kaçtılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mezar taşlarını kırıp kaçtılar

Niğde'nin Bor ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler mezar taşlarını kırarak ortadan kayboldu.

NİĞDE (İHA) - Niğde'nin Bor ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler mezar taşlarını kırarak ortadan kayboldu.

İlçeye bağlı Bayat köyünde meydana gelen olayda, köy mezarlığına gelen ve kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler mezar taşlarını kırdı. Köy muhtarı Kamber Ülke, mezarlıkta bulunan kabirlerin mezarlarının taşlarının kırılarak talan edildiğini ve şikayetçi olacaklarını belirterek, "Köyümün mezarlığında yapılan bu saygısızlığı yapanların bulunarak cezalandırılmasını istiyorum. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyorum" dedi.

Vatandaşlar da duruma tepki gösterirken, jandarma kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - NİĞDE

Mezar taşlarını kırıp kaçtılar

Mezar taşlarını kırıp kaçtılar

Mezar taşlarını kırıp kaçtılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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