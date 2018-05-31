Vicdanları Sızlatan Olay! 60'a Yakın Mezar Taşı, Tekmelenerek Parçalandı

Vicdanları Sızlatan Olay! 60'a Yakın Mezar Taşı, Tekmelenerek Parçalandı

Tekirdağ'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 60'a yakın mezar taşını tekmeleyerek parçaladı. Yakınlarını ziyarete gelenler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 60 mezar kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

MEZARI ZİYARETE GELDİ, ŞOK OLDU

Vicdanları sızlatan olay, Hacıevhat Mahallesi Üçler Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre mezarlığa gelen kişi veya kişiler 60'a yakın mezar taşını tekmeleyerek parçaladı. Merhum dedesinin mezarını ziyarete gelen Hasan Tetik, mezar taşının kırıldığını görünce şok oldu.

"BUNU YAPANLAR NORMAL İNSAN OLAMAZ"

"Bu nasıl bir vicdansızlık" diyen Hasan Tetik, "Bunu yapanlar normal bir insan olamaz. Normal bir insanın böyle bir şeye kalkışacağına inanmıyorum. Ama emniyet güçleri gerekeni yapacaktır. Yapanların yanına kar kalmaz er ya da geç bulunacaklardır. Allah akıl fikir versin" ifadelerini kaydetti.

Yetkililerce olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte görenleri şaşkına uğratan o manzara;

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YORUMLAR (12)

  • GURBETCİ:
    MDFL yorumcusuna katiliyorum !Careside aslinda kolay, Mezarliklari suzleyip puslemeyin, Isim yazmayin. Zaten en fazla iki gobek sonra hersey unutuluyor. Soyleyin, dedenizin veya dedenizin dedesinin mezarina kac defa ziyarete gittiniz ? Birak ziyarete gitmeyi dedenizin dedesi hic akliniza bile gelmez. Dogal olanda bu Zaten. Fakat insanlar anlamiyor ve Rant, Menfaat basliyor. Mermerciler, bayramlarda mezarlarda para karsiligi kuran okuyanlar. VAY insanlarin haline VAYYYY
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  • BAGCILAR CADDE İST:
    bence mezarcılara bir sorun bu ara işsiz kalmış ola bilirler mezar tadilatından dunya para istiyorlar ne kafası güzel biri yapıcak dayı
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    AKAPELİ: hade lan ordan dingil.
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  • BAGCILAR CADDE İST:
    kardeşim ne madde bagımlısı yapıcak bunu yapan men faati için yapmıştır insanı menfaati için öldüren toprakta yatan kişiyimi düşünür yani mezar taşını yapan olabilir menfaat dünyası
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