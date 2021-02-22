Mezar taşlarını dalgınlıkla kırmış

MANİSA'nın Turgutlu Yeni Kabristanlığında zarar gören mezar taşlarının, bir sürücünün dalgınlığı sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı.

Olay, geçen cumartesi günü sabahı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Yeni Mezarlığında meydana geldi. Kabristanlıktaki 4 mezarın taşı kırıldı. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, sabah tahrip olan 4 mezar taşını fark etti. Durum, mezarlık yetkililerine ve polise bildirildi. Çalışma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, kabristanlığa ziyaretine gelen N.S.'nin, bir anlık dalgınlıkla otomobiliyle tahribata yol açtığı belirlendi. Polis ekipleri, ifadesine başvurulan N.S.'ye 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan adli işlem uyguladı. N.S., daha sonra serbest bırakıldı.

- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ