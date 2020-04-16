Mezar içine düşen vatandaş güldürdü
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Çarşamba, Samsun, Güncel

Mezar içine düşen vatandaş güldürdü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçtiğimiz günlerde 'Evde Kal' yazılı mezar taşı ile gündeme gelen bir mermer işletmesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntü izleyenleri güldürdü.

16.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:23
Mezar içine düşen vatandaş güldürdü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçtiğimiz günlerde 'Evde Kal' yazılı mezar taşı ile gündeme gelen bir mermer işletmesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntü izleyenleri güldürdü.

Korona virüs (Covid-19) salgınına dikkat çekmek amacıyla Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir mermer ustasının 'Evde Kalın, Bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşı gündeme gelmişti. Mezar taşını merak eden birçok vatandaş, taşın bulunduğu işletmeyi ziyaret ederek fotoğraf çekiniyorlar.

Ziyaretlerden dolayı yoğunluğun yaşandığı işletmede bazı vatandaşların anları güvenlik kamaralarına yansırken, iş yeri önünde yaşanan bir olay izleyenleri güldürdü. Bir vatandaşın işletmenin girişinde bulunan teşhir amacıyla koyulmuş mezarın kenarına oturarak bir süre telefon görüşmesi yapması ve ardından da oturduğu yerde ki mermer parçasının devrilmesi sonucu, dengesi kaybederek mezar içine düşmesi güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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