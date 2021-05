MEYVESİNİ ALMAYA HAZIRLANDIĞI AĞAÇLARI DOMUZ İSTİLASINA UĞRADI

Akçakocalı Mahallesi İncirlikuyu mevkiinde çiftçi Ali Karakaya, 22 dönüm araziye bin 600 nektari ağacı dikti. Ağaçlarından meyve almaya hazırlanan Karakaya, sabah saatlerinde bahçesine geldi. Karakaya, 600'e yakın ağacının yaban domuzunun istilasına uğradığını görünce şok oldu. Karakaya, "Daha bir tane meyvesini almadan bahçemiz domuzlar tarafından istila edilmiş. Bu hayvanlarla yıllarca mücadele ediyoruz. Bir an önce burada sürek avı başlatılmasını istiyoruz. Domuzlar her geçen gün daha da fazlalaşıyor ve sürekli ürüyorlar. Ben arazimin kenarını çevirsem 200 bin lira tutuyor. Zaten bu bahçeye 250 bin lira masraf ettim. Biz bu bölgede bezelye ekerdik. Domuzlar yüzünden tarım yapamıyoruz. Nektarin ve kaysı ekiyoruz bu hale getiriyor. Bu hayvanlar için bir an önce önlem alınması lazım. Yoksa bu bölgede tarım yapmak mümkün olmayacak. Çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

