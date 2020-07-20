Meyvesi dalında değil, gövdesinde çıktı Elazığ'ın Keban ilçesindeki bir elma ağacı gövdesinde meyve verdi.

Elazığ'ın Keban ilçesindeki bir elma ağacı gövdesinde meyve verdi.

İlçeye bağlı Göldere köyünde çiftçilik yapan Mehmet Turan'a (64) ait bahçedeki elma ağacı gövdesinin ortasında meyve verdi.

Meyveleri görünce şaşıran çiftçi Turan, "Yıllardır bu ağaçtan elma alırım ancak böyle bir durumla daha önce karşılaşmadım. İlk kez bu yıl elma ağacımız dalının yanında, gövdesinde meyve verdi." dedi.

Kaynak: AA