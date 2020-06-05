Meyveleri çürüten sirke sineğine "sirkeli tuzak" İslahiye ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyveleri çürüten sirke sineğiyle, "sirkeli tuzak" yöntemiyle mücadele ediyor.

İslahiye ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyveleri çürüten sirke sineğiyle, "sirkeli tuzak" yöntemiyle mücadele ediyor.

Sirke sineği, ilçede yetiştirilen kiraz, erik ve şeftali olmak üzere birçok ürüne yumurtalarını bırakarak çürümesine neden oluyor.

Ekipler, elma sirkesi bulunan pet şişeleri ağaçların dallarına asarak, şişelere açılan deliklerden giren sinekler tuzağa düşüyor.

Tuzakların özellikle ekonomik değeri yüksek olan kiraz ağaçlarına kurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA