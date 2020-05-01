Meyvelerde kabuklu bit uyarısı
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Meyvelerde kabuklu bit uyarısı

Meyvelerde kabuklu bit uyarısı
01.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:44

Sert çekirdekli meyve ağaçlarında zarar yol açan kabuklu bit hastalığı, bu yıl iklimin yağışlı ve değişkenlik göstermesi nedeniyle halen bir potansiyel tehlike olarak görülüyor.

Sert çekirdekli meyve ağaçlarında zarar yol açan kabuklu bit hastalığı, bu yıl iklimin yağışlı ve değişkenlik göstermesi nedeniyle halen bir potansiyel tehlike olarak görülüyor.

Malatya Tarım ve Orman il Müdürü Tahir Macit, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2011 yılından beri ilimizdeki kayısı bahçelerine büyük zarar veren Erik koşnili (Kabuklu bit) ile mücadele için üreticilerimiz çok yoğun olarak il müdürlüğümüze müracaat etmektedirler. 2020 yılı sonu itibariyle ilimizde Battalgazi, Yeşilyurt, Kale, Yazıhan, Akçadağ ve kısmen de Darende, Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizde bu zararlının yoğunluğu azalmakla birlikte bu yıl iklimin yağışlı ve değişkenlik göstermesi nedeniyle halen bir potansiyel tehlike olarak karşımızda durmaktadır. Çiftçilerimizin doğru zamanda ve bilinçli bir şekilde mücadele etmeleri için bu zararlının biyolojisini çok iyi bilmeleri gerekir" dedi.

Kubuklu Bit'in yumurtalarının Mayıs ayından itibaren görülmeye başladığına dikkat çeken Macit, "Bir dişi kabuğunun altında 2000-3000 yumurta bulunabilir. İlimizde ilk hareketli nimfler sıcaklığa da bağlı olarak Mayıs başından itibaren Haziran ortalarına kadar görülebilir" ifadelerine yer verdi. Macit, "Erik koşnili, gövde ve kalın dallarda koloniler oluşturur. Ergin ve nimflerin beslenmesi sonucu ağaçları zayıflatıp, dalları kurutmak ve yoğun tatlımsı madde salgılamak suretiyle iki şekilde zarar yapar. Emgi sonucunda dallarda ağaç tarafından salgılanan zamk akıntısı meydana delir. Salgılanan tatlımsı madde sürgün, yaprak ve meyvelere bulaştığında yaprakların solunumunu engellemekte ayrıca; meyvelerin üzerinde mantar geliştirerek meyve kalitesini bozmaktadır" şeklinde konuştu.

Kabuk Bit'inin sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunduğunu, en çok eriklerde görüldüğünü, Malatya'da ise kayısı ağaçlarında yoğun olarak görüldüğüne parmak basan Tahir Macit, mücadele yöntemlerinin kültürel önlemler ve kimyasal mücadele olduğuna işaret etti.

Yazlık yağlarla ilaçlama yapılmamış ise ilk dönem nimflere karşı yumurtlama döneminden sonra genellikle Nisan sonu ve mayıs başında kabuk altından hareketli nimflerin çıkışları takip edilerek, ilk çıkışlardan 15-20 gün sonra veya hareketli nimflerin çıkış oranı yüzde 60'a ulaştığında ilaçlama yapılmasını öneren Macit, Malatya'da bu dönem sıcaklığa bağlı olarak genellikle Mayıs başından Haziran ayının ortasına kadar olan dönem olduğunu ifade etti.

Macit, kayısı üreticilerinin erik koşnili ile mücadele yapacaklarsa mutlaka Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerine müracaat edip reçete yaptırmaları büyük önem arz ettiğini hatırlatarak, "Bildiğimiz gibi kayısımız ihracat ürünüdür. İhracata giden ürünlerde kesinlikle ilaç kalıntısının olmaması gerekir. Aksi takdirde ürünümüz geri dönmekte bu da Malatya kayısını olumsuz etkilemektedir. İl Müdürlüğü olarak hasat öncesi aldığımız kayısı numunesinin bir kısmında Erik Koşnili için reçete almadan rastgele kullanılan ilaçlardan dolayı kalıntı çıkmış olup, bunlara karşı cezai işlem uygulanmıştır. Kayısıda kesinlikle ilaç kalıntısının olmaması için üreticilerimizin, bu yıl erik koşnili ile mücadele yapacaklarsa mutlaka İl ve İlçe Müdürlüğümüze uğramaları ve reçete yaptırmaları büyük önem arz etmektedir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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