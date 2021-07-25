Meyveler çocukların emeği ile olgunlaşıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Esentepe Mahalle Bahçesi'nde mahalle sakinlerinin yanı sıra çocuklar da keyifli vakit geçiriyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Esentepe Mahalle Bahçesi'nde mahalle sakinlerinin yanı sıra çocuklar da keyifli vakit geçiriyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın kırsal kalkınmayı desteklerken kent halkını toprakla buluşturduğu projesi Esentepe Mahalle Bahçesi, çocuklara da değerli tecrübeler katıyor. Yaklaşık 6 yıl önce bahçeye meyve fidanları diken çocuklar, emeklerinin karşılığını alarak dalından meyve topluyor. Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nin yanında yer alan bahçede çocuklar, diktikten sonra bakım ve sulamalarını da özenle yaptıkları ağaçlara gözleri gibi bakıyor. Esentepe Mahallesi sakini çocuklar, bahçede vakit geçirmekten, toprakla uğraşmaktan, ağaçların bakımını üstlenmekten ve meyve yetiştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu söylüyor. Esentepe Mahalle Bahçesi'nde vakit geçiren çocuklar, "Burada diktiğimiz meyve ağaçları yıllar içinde büyüdü. Biz de onların bakımını yaptık, suladık. Şimdi mevsimi geldi ve ağaçlarımızdan meyve topluyoruz. Bizim büyüttüğümüz ağaçların meyvesi, pazardan ya da marketten alınanlar gibi değil. Gerçekten çok lezzetli. Bizlere bu imkanı tanıyan Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dediler.

"Her şey çocuklarımız için"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da insanın toprak ve doğa ile vakit geçirebilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın toprağı tanıması, bitkileri öğrenmesi, doğayı sevebilmeleri çok değerli. Bunların olabilmesi için çocuklarımıza fırsat tanımak gerekiyor. Esentepe'de hizmete sunduğumuz Mahalle Bahçesi de vatandaşlarımızdan ilgi görüyor. Özellikle çocuklarımız orada çok güzel işler gerçekleştirdi. Çocuklarımız özenle diktikleri fidanlardan meyve toplarken, emek vermenin değerini öğrenmiş oluyor. Bu tür yerlerin sayısını artırmak için de çalışmalarımız devam ediyor, her şey çocuklarımız için" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı