Meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te, sebze-meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı.

Gaziantep'te, sebze-meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı. Kazada aracında sıkışan kamyonet sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Nizip ilçesine bağlı Sekili Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdülkadir Kuran idaresindeki 63 ER 059 plakalı Ford marka kamyonet, tali yoldan D-400 karayoluna girdiği esnada, Bayram Çelikoğlu idaresindeki 27 AHH 770 plakalı Ford marka otomobil hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, kamyonet sürücüsü Abdülkadir Kuran, araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü Kuran, ekiplerin uzun çabaları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza ile kamyonetin kasasında bulunan sebze ve meyveler yola saçıldı. Kısa süreli trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılıp, yolun temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan, otomobil sürücüsü Bayram Çelikoğlu ile diğer yaralı Saliha Payam'ın, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgi inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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