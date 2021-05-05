meyve yüklü kamyonet ters döndü: 2 yaralı
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meyve yüklü kamyonet ters döndü: 2 yaralı

meyve yüklü kamyonet ters döndü: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin takla atarak, ters döndüğü kazada 2 kişi yaralanırken, taşınan sebze ve meyveler de yola saçıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin takla atarak, ters döndüğü kazada 2 kişi yaralanırken, taşınan sebze ve meyveler de yola saçıldı. 

Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolunun Mersin- Tarsus yönünde meydana geldi. Halde alışveriş yaptıktan sonra Tarsus'a dönmek isteyen İlhan Gönültaş yönetimindeki 07 ARH 97 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü İlhan Gönültaş ile yanındaki Hasan Yeniay yaralanırken, kamyonetteki sebze ve meyveler yola saçıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, hafif yaralı 2 kişiye ambulansta müdahale etti. Bir süre aksayan ulaşım, sebze ve meyvelerin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. 


meyve yüklü kamyonet ters döndü: 2 yaralı
meyve yüklü kamyonet ters döndü: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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