Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı gerçekleştirildi

05.11.2019 12:50

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tarafından 4 Kasım 2019 tarihinde Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı düzenlendi.



Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Tevfik Aksoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı'na Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Topakcı ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murad Çanakcı, son yıllarda meyve yetiştiriciliğinin Türk tarımında ağırlığını daha fazla hissettirdiğini ifade etti. Prof. Dr. Çanakcı bu süreçle birlikte yıllara göre daha fazla gündeme gelen meyve yetiştiriciliğinde mekanizasyon uygulamaları konusunda düzenledikleri çalıştayın mevcut durumun, sorunların, çözüm önerilerinin, tecrübelerin paylaşılması ve gelecekte yapılması öngörülen çalışmalara katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti. Çalıştayda sadece akademik araştırmacıları değil araştırma enstitüleri, makine imalatçıları ve bizzat üreticiler başta olmak üzere ilgili resmi, sivil toplum ve özel kuruluşların katılmını ve desteklerini görmenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Prof. Dr. Çanakcı, çalıştayın tüm katılımcılar için verimli geçmesini diledi.



"Potansiyelimizin gerisindeyiz"



Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, "Ülkemizde ilk kez yapılan Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı'nın tarımsal üretimde başkent olan Antalya'da ve Ziraat Fakültemizde yapılıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.



Birçok meyvenin anavatanı olan ülkemizin meyve yetiştiriciliğinde dünyada önemli merkezlerden birisi olduğunu ifade eden Dekan Karayel, "Ancak yine de potansiyelimizin gerisindeyiz. Bu potansiyeli arttırmak için meyve üretiminin her aşamasında modern teknolojilere geçmek, tarımsal mekanizasyonu meyve yetiştiriciliğinin her alanına yaymak durumundayız. Meyve üretiminde söz sahibi ülkelere bakıldığında genelde meyve üretiminin tüm aşamalarında mekanizasyona geçmek için önemli yatırımlar yapılıyor ve önemli araştırmalar yürütüldüğünü görüyoruz. Bizim de ülke olarak bu alanda söz sahibi olmamız için insan iş gücü yerine mekanik gücünün kullanımına yönelik tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede hem verim artışı hem kalitede artışı sağlayabilir böylelikle ihracatı arttırabilir ve ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlayabiliriz" ifadelerinde bulundu.



"Bilim ve teknolojiyle tarımda 5.0'a doğru bir ilerleme var"



Tarım sektöründe teknolojik gelişmelere ayak uydurmanın önemli olduğunu vurgulayan Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ise, özellikle son yıllarda teknoloji ve bilimin gelişmesiyle şimdiye kadar görülmeyen tarım aletlerinin sektöre girdiğini kaydetti. Genç nüfusun özellikle tarımdan uzaklaşmasıyla beraber düşünüldüğünde sektör için oldukça önemli bir alan olduğunu belirten Özen, "Bilim ve teknolojiyle tarımda 5.0'a doğru bir ilerleme var. Teknoloji ve bilimin bu kadar hızla ilerlediği dönemde bizler de buna adapte olmak zorundayız. Tarımın sürdürülebilirliği noktasında bilimsel çalışmalarıyla üniversitelerin ve sektör paydaşlarının üzerine çok büyük görevler düşüyor" diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Arif Behiç Tekin 'Yeni Nesil Meyve Yetiştiriciliği: İnsansız Hava Araçları Tarımsal Üretime Değer Katıyor' açılış sunumunu gerçekleştirdi. Gün boyu süren çalıştay oturumların ardından 'Meyve Yetiştiriciliği Mekanizasyonunda Gelişmeler, Fırsatlar, Beklentiler' paneliyle son buldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA