Meyve Yetiştiricilerine Büyükşehirden Fidan Desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın başlattığı ve başarıyla sürdürülen 'Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' kapsamında Akhisar'da toprakla buluşturulan fidanların gelişim durumu teknik ekiplerce takip ediliyor. Proje kapsamında 2017 yılında 17 ilçede 49 bin 100 adet çeşitli meyve fidanlarının dağıtımının gerçekleştirildiği bildirildi.



Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' kapsamında il genelinde üreticilere önemli desteklerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, fidanların toprakla buluşturulmasının ardından da katkılarını sürdürmeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca yürütülen proje kapsamında 2017 yılında 17 ilçede toprakla buluşturulan fidanların teknik takibi de yapılmaya devam ediliyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisleri fidanların gelişim durumlarını takip ediyor. Bünyaniosmaniye, Başlamış, Çıtak, Doğankaya, Durasıl, Efendi, Göcek, Gökçeler, Hacıosmanlar, Hamit, Hanpaşa, Kocakağan, Kömürcü, Pekmezci, Ulupınar ve Yeğenoba mahallelerinde vatandaşlara dağıtılan ceviz fidanları ile Durasıl ve Pekmezci Mahallelerinde dağıtımı yapılan badem fidanları yerinde takip edildi.



'Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' kapsamında 2017 yılında 17 ilçede 22 bin 500 adet zeytin fidanı, 15 bin adet ceviz fidanı ve 11 bin 600 adet badem fidanı desteğinde bulunulduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Toprakla buluşturulan bu fidanların takibi de ekiplerimizce yapılıyor. Fidanların gelişimleri yakından takip eden Ziraat Mühendislerimiz, sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve üreticilerin bu fidanlardan yarar sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor" dedi. - MANİSA