Meyve ve Sebze Yüklü Tır, Su Kanalına Devrildi

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, meyve ve sebze yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, meyve ve sebzeler kanala döküldü.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkiinde meydana geldi. Ali Fuat Bakan idaresindeki meyve ve sebze yüklü TIR, Ordu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü Bakan yaralanırken, araçtaki sebze ve meyveler kanalaa döküldü. Yaralı sürücü, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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