Meyve ve Sebze Hali'nde ürünler tüketiciye taze taze ulaşıyor İZMİR Meyve ve Sebze Hali'nde son günlerde satışlarda ciddi bir artış yaşanıyor.

İZMİR Meyve ve Sebze Hali'nde son günlerde satışlarda ciddi bir artış yaşanıyor. Hal esnafı, üreticiden aldıkları ürünün geldiği gibi satıldığını söylerken, halde hiçbir ürünün de çürümesine izin verilmeden taze taze tüketiciye ulaştırıldığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, geçtiğimiz günlerde 18-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağının açıklamasının ardından İzmir Meyve ve Sebze Hali'nde de hareketlilik arttı. Gece saatlerinde başlayan yoğunluk öğlen saatlerine kadar sürerken, hal esnafı da işlerin arttığını belirtti. Esnaf, artan talebe rağmen halde stokçuluk yapılmadığını ve ürünlerin de doğrudan üreticiden tüketiciye gönderildiğini belirtti. İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan (60), hal olarak sokağa çıkma yasaklarına hazır olduklarını belirtti. Doğan, Sebze ve meyveler, İzmir Hali'nde günlük olarak satılıyor. O yüzden çürüyen ve çöpe atılan hiçbir ürüne rastlanmıyor. Biz amme hizmeti yapıyoruz. Çünkü koronavirüsle mücadelede sebze ve meyveler olmazsa olmaz. Bu sebeple sokağa çıkma yasağına hazırız. Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından halde yoğunluk fazlasıyla arttı dedi. 'ÇÜRÜYOR DİYEN YALAN SÖYLER'Hal esnaflarından Memduh Konyar (40) da ürünlerin çürümemesi için büyük bir gayret gösterdiklerinin altını çizdi. Konyar, İzmir'deki esnaflar olarak tedbirli davranıyoruz. Gerektiği kadar ürün alıp satıyoruz. Müşterilerimize de kotalı satış yapmaya gayret ediyoruz. Böylece vatandaşlara hem sağlıklı ürünler ulaşıyor hem de herkes meyve ve sebze tüketebiliyor. Ürünleri bekletip çürüttükten sonra bir anlamı kalmaz. Üreticilerden de ihtiyacımızdan fazla ürün almamaya çalışıyoruz. Amacımız gelen ürünleri taze bir şekilde vatandaşla buluşturmak diye konuştu.

Haldeki yoğunluğun arttığını belirten Cemal Sincar (45), Son günlerde halde işlerimiz oldukça iyi gidiyor. Ürünlerin temininde ve satışında sorun yaşamıyoruz. Gelen ürünü hemen gönderiyoruz. Kimse satışlara kötü diyemez. Burada ürünler çürümüyor, çürüyor diyen de yalan söyler. Meyve ve Sebze Hali hem hijyen olarak hem de ürün tedariği olarak sokağa çıkma yasağına hazır ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA