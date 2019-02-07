- Meyve ve sebze fiyatlarının yüksekliğinin altında yatan nedenler

İSTANBUL - Market ve pazarlardaki yüksek fiyatlar vatandaşları zor durumda bırakıyor. Meyve ve sebze fiyatlarında görülen artışın nedenini açıklayan İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Aybar, meyve ve sebze fiyatlarının neden yüksek olduğunu ve altında yatan sorunları açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "2019'u daha güçlü bir bütçe ile yöneteceğiz" cümlesini doğru ve yerinde bulan Ekonomist Prof. Dr. Sedat Aybar, Türkiye ekonomisinin gidişatını yorumladı ve "Enflasyon oranları beklenenden daha hızlı düşecek" dedi.

"Doğal afetler sebze ve meyveleri etkiledi"

Antalya'da ciddi bir doğal afet yaşadık diyen Prof. Dr. Sedat Aybar, "Bu seller, hortumlar sebze ve meyveleri etkiledi. Bu felaketin fiyatlara yansıması kaçınılmaz. Gıda fiyatlarının yükselmesinin bir sebebi de bu afetler oldu. Dünyada değişik bir eğilim gerçekleşiyor. Son 20 yıl içerisinde gıda fiyatları giderek artıyor. Bunun önemli sebeplerinden biri de küresel ısınma. Küresel ısınma tarım alanlarının daralmasına neden oluyor. Tarladan çatala kadar geçen süreç içerisinde düzenlemelerin daha etkin yapılması gerekiyor. Bakıyoruz; Fransa, İtalya, Almanya ve ABD ülkeleri fiyat müdahalelerinde bulunuyorlar. Gıda güvenliği konusunda Avrupa Birliği (AB), içerisinde tarladan çatala geçen sürede oluşan fiyatların çiftçilere yansıması konusunda güvence getirmeye çalışıyor. Gıda fiyatlarının yukarı yönlü hareket ediyor olmasında hem küresel hem de bölgesel nedenler var. Bu küresel nedenler sadece kendi başımıza halledeceğimiz sorunlar değil. Sorunlarla baş edebilmemiz için tarımsal alanda birçok düzenlenme yapılması gerekiyor" dedi.

"İkinci dönemden sonra ekonomi toparlanıyor olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "2019'u daha güçlü bir bütçe ile yöneteceğiz" cümlesini yerinde bulan Aybar, "Türkiye ekonomisinin 2019'da belli bir daralma içerisine gireceği herkes tarafından biliniyordu" dedi. Aybar sözlerine şöyle devam etti: "Öncelikle yeni ekonomik plan, hemen ardından 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' kararı alındı. Bu kararlar etrafında uygulamaya konulan politikalara baktığımız zaman piyasalardan olumlu dönüş görülerek, döviz kuru 5.20 civarına geriledi. Demek ki 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' de alınan önlemlerin yansımaları ve olumlu gelişmeleriyle, cari açık da daraldı. Bu da bizlere gösteriyor ki, ikinci dönemden sonra ekonomi toparlanıyor olacak. Enflasyon oranları beklenenden daha hızlı düşecek. Türkiye beklenenden daha çabuk bir toparlanma sürecine girecek. Bu anlamda Berat Albayrak'ın söyledikleri çok doğru. Bu toparlanmalar sadece disiplinli bir maliye politikasıyla gerçekleşebilir ve Türkiye bu konuda asla taviz vermeyecek.

Kaynak: İHA