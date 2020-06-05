Meyve üretiminde verim doğal yöntemlerle arttırılacak Bursalı çiftçiler kimyasal ürünlerden uzak, doğal yöntemlerle meyve üretimine teşvik ediliyor.

Bursalı çiftçiler kimyasal ürünlerden uzak, doğal yöntemlerle meyve üretimine teşvik ediliyor.

Uludağ İhracatçılar Birliği'nden (UİB) yapılan açıklamaya göre, meyve üretiminde zararlılarla doğal yöntemlerle mücadele kapsamında, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte, Cumalıkızık'taki çiftçilere, meyve ağaçlarına zarar veren sirke sineğini gözlemlemek amacıyla sirke sineği izleme kabı dağıttı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, özellikle kiraz, çilek, ahududu ve böğürtlende kayıplara yol açan sirke sineği ile mücadelede kimyasal yöntemlerden kaçınarak sirke sineği izleme kapanı gibi doğal önlemle mücadeleye çok önem verdiklerini kaydederek bu yöntemi Bursa'nın her tarafına yaymak istediklerini belirtti.

Dünya genelinde artan sağlıklı ve kaliteli gıda rekabetine dikkati çeken Aygül, bu rekabette doğal yöntemlerle üretilmiş kaliteli ürünlerin öne çıkacağını ifade etti.

Aygül önümüzdeki süreçte kimyasal kalıntı bulunan ürünleri satmanın çok zor olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA