Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor
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Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Güncel

Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor Meyve tabaklarını sanatla buluşturuyorlar Bodrum'da meyveleri sanata çeviren aşçılar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor

Meyve tabaklarını sanatla buluşturuyorlar

MUĞLA - Bodrum'da meyveleri sanata çeviren aşçılar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Yaz sezonunun vaz geçilmez adresi olan Bodrum'da meyveleri sanatla buluşturan aşçılar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Meyve tabağı isteyen her turistte farklı şekillerde çizdikleri meyve tabaklarını görünce şaşırıyor. Karpuzdan, şeftaliye, üzümden, kavuna tüm meyvelere şekil veren Azka otel aşçısı Metin Gökçeoğlu'un yaptığı meyve tabaklarını görenlerin ağzı açık kalıyor.

Azka Oteli Aşçıbaşı Metin Gökçeoğlu sezonda müşterileri memnun etmek için farklı şekiller meyvelere şekiller verdiklerini söyleyerek "Müşterilerimizi memnun etmek için yıllarında verdiği bir tecrübeyle güzel meyve tabakları çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız meyve tabaklarında yenilmeyen hiçbir şey yoktur. Şovlu ürünlerimiz var.

Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor
Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor
Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor
Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor
Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor
Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor
Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor
Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor
Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor
Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor
Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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