Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezindeki görüntülerle ilgili 4 gözaltı
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Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezindeki görüntülerle ilgili 4 gözaltı

Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezindeki görüntülerle ilgili 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntülerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeye ve şahıslara 21 bin TL para cezası keserken, olaya karıştıkları iddia edilen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntülerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeye ve şahıslara 21 bin TL para cezası keserken, olaya karıştıkları iddia edilen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, görüntüler beldede Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen'in meyve suyu fabrikaları için oluşturduğu ürün toplama merkezinde çekildi. İşçilerin çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, işçilerin meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişnelerin üstünde ayakkabıları gezdikleri görüldü. Mide bulandırıcı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olaya karışan işletme sahibi Gökmen ve 3 kişiyi gözaltına alırken, ayrıca işletme ile birlikte şahıslara toplamda 21 bin TL para cezası kesildi.

Öte yandan, olayın ardından faaliyetlerine devam eden tesiste ürünlerin görüntülerin aksine hijyenik olarak toplandığı gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meyve suyu tesisinde mide bulandıran görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı
Meyve suyu tesisinde mide bulandıran görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı
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