Meyve suyu kutularında uyuşturucu madde ele geçirildi
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Meyve suyu kutularında uyuşturucu madde ele geçirildi

Fatih'te Güven Timlerince durdurulup arama yapılan şahsın üzerinde meyve suyu kutusuna yerleştirilmiş uyuşturucu madde bulundu.

07.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:35
Meyve suyu kutularında uyuşturucu madde ele geçirildi

Fatih'te Güven Timlerince durdurulup arama yapılan şahsın üzerinde meyve suyu kutusuna yerleştirilmiş uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri görevlileri tarafından 14 Kasım'da Fatih'te şüphe üzerinden durdurulan şahsın üst aramasında meyve suyu kutusuna saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.


Satışa hazır halde 15 adet kağıt paket eroin ve metamfetamin taşıyan şüpheli Emrah Ö. (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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